أذينة العلي: والدتي لا تكتب أغنياتي.. الفن لم يسرقني من عائلتي وأصدقائي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيا النجم السوري أذينة العلي حفله في مهرجان صيدنايا، وقدّم خلاله أغنياته التي أحبها الجمهور وتفاعل معها.

وتحدث في تصريح لموقع فوشيا عن جديده وأغنياته التي يحضرها، كاشفًا عن وجود سبع أغنيات سيطلقها قريبًا تحمل مفاجآت للجمهور والمتابعين. مضيفًا أنه يحضر لديو مع فنان شاب بأسلوب جديد ومختلف لم يكشف عن اسمه، واكتفى بالقول إنه سيحمل مفاجأة لطيفة للجمهور.

وحول حفلاته المقبلة، قال بأنه يُحضّر لحفل في أيام معرض دمشق الدولي وحفل في طرطوس ومن ثم سيعيد إحياء حفلاته في الإمارات العربية المتحدة.

وقال بأنه لايمكن أن يعيش كفنان بعيدًا عن حياته العائلية، وأسرته التي تشكل أساسًا في مسيرته. نافيًا شائعة تم تداولها حول كتابة والدته الأديبة أنسية عبود لأغنياته.