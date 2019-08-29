متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الـ 28 من أغسطس. وفي هذا اليوم المميز، الذي يسلط الضوء على إنجازات النساء في المنطقة، ومدى ارتباطهن بمجتمعهن، نعرض لك أبرز النساء الإماراتيات اللواتي تمكّن من الوصول إلى العالمية من خلال إنجازاتهن في عدد من القطاعات منها التعليمية والرياضية والصناعية والاجتماعية.. شاهدي التقرير..

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم المرأة الإماراتية.. نساء هزمن الرجال وتربعن على عرش الأكثر تأثيرًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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