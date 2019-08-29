معتصم النّهار وزوجته.. هكذا وقعا في الحب وغيرته عليها تجعله عصبيًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت زوجة الممثل السّوري معتصم النّهار، لين برنجكجي، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية عن سبب إعجابها به، فقالت: "حبيته لأنه شبه بابا"، ليردّ معتصم ممازحًا أنها أعجبته لأنها تشبه والدته، موضحًا أنه أُعجب بجمالها الخارجي في البداية، ثم أحبّ الإنسانة التي في داخلها.

ووضّحت برنجكجي موقفها من المعجبات بزوجها، فقالت إنها منطقية وواقعية، وإن الفتيات يعجبن بمعتصم لأنه وسيم وهي تستوعب ذلك، وتابعت أنها أحيانًا تفقد السّيطرة على أعصابها عندما تتمادى إحداهنّ في التعاطي مع زوجها.

ليتحدّث النجم السّوري عن الغيرة مشيرًا إلى أنه يغار على زوجته ويتحول إلى "رجل عصبي" عند اللزوم.

انتهت المقابلة بطلب مقدم البرنامج من لين أن تقدم أغنية لزوجها فدللته بأغنية "شيخ الشباب" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

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يشار إلى أن زوجة معتصم النّهار من خارج الوسط الفني، وقد تزوجا عام ،2015 وفي العام 2016 رُزق منها بابنته ساندرا.

وتلقى الفنان السّوري خلال الحلقة عدة مباركات من قبل زملائه الفنانين الذين أعربوا عن فخرهم بالنجاح الذي حققه خلال الموسم الفائت من خلال مشاركته بمسلسل "خمسة ونص"، ومن أبرز هؤلاء الفنانين، الممثل عابد فهد، وجيني إسبر، وميسون أبو أسعد، وروبين عيسى.

على الضفة الأخرى، يتحضر النهار حاليًا لإنجاز بطولة الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" إلى جانب النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما السّورية واللبنانية تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي، وذلك قبل أن يتم الانتهاء من كتابة عمله الدرامي الرمضاني بهدف التفرغ لتصوير مشاهده فيه.