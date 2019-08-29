غزل غير عادي من رئيس وزراء أسبق بإعلامية يُثير جدلًا أردنيًًا.. شاهدي ردّة فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار فيديو تم تداوله على نطاق واسع لرئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالله النسور في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية رهف صوالحة حالة من الجدل بسبب كلمات غزل وجهها النسور للإعلامية، فهناك من تعامل مع الأمر بفكاهة وهناك من تعامل بغضب.

وفي التفاصيل بدأ النسور غزله بـ:"إنتي الله يعطيكِ الصبا بعدك عروس، وأنا حكتلك الله يستر عريسك ما أصيبه بالعين من عيني، يارب أنك لا تصيبه بالعين"، وأضاف قائلًا: "وانتي بتحكي بعض أسئلتك جاوبتها وأنا مش فاهم لأني كنت سرحان فيكِ".

وأثار هذا الكلام حالة من التعليقات المتضاربة في مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية؛ إذ انتقد عدد كبير تصرف النسور ووصفوه بـ"غير المهني والأخلاقي"، خاصة لشخص في مثل منصبه السابق وعمره، فيما رأى البعض أن الأجدر بالنسور كان التطرق لمواضيع تهم الشارع الأردني وتشغله.

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ووصل انتقاد وهجوم عدد كبير لما قاله النسور إلى حد وصف تصرفه بـ "التحرش اللفظي" وفي أي دولة أخرى قد يتعرض للمحاكمة، فيما رأى البعض أن ما قام به النسور تصرف عادي جدًا، وأنه حاول أن يكون الحوار بسيطًا وغير متكلف، وما قام به مجرد غزل بريء وكلمات راقية خاصة أن الإعلامية رهف الصوالحة لم يظهر عليها أي انزعاج.