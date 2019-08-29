في يوم المرأة الإماراتية.. راشد الملا: لهذا السبب أختار الوجه النسائي في لوحاتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يوظف الفنان التشكيلي الإماراتي راشد الملا ملامح المرأة للتعبير عن مشاعر الحياة وانفعالاتها.

ويختصر الملا فلسفة الحياة بخطوط متناغمة وألوان متناسقة، لتروي لوحاته فلسفة الحياة وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين الناس، ولتعالج في بعض الأحيان ‬قضايا‭ ‬بيئية‭ ‬مثل‭ ‬ندرة‭ ‬المياه‭ ‬وقطع‭ ‬أشجار‭ ‬الغابات‭ ‬والتصحر‭ ‬والقسوة‭ ‬على‭ ‬الحيوانات‭.

‬وبدأ‭ ‬الملا‭ ‬رحلته‭ ‬بالنحت‭ ‬وبعدها‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬الرسم،‭ ‬حيث‭ ‬صقل‭ ‬موهبته‭ ‬وعبّر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لوحاته‭ ‬عن‭ ‬أفكاره‭ ‬ومشاعره‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

للتعرف أكثر على أعماله وما سيقدمه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تابعوا معنا هذا الحوار..