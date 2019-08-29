سمير صبري: شادية تصوّفت لهذا السبب.. وأطالب عدم محاربة هؤلاء النجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري سمير صبري إن السبب الحقيقي وراء اعتزال الفنانة شادية التمثيل هو فقدها لابن شقيقها "طاهر" الذي اعتبرته ابنها الذي لم تلده.

وأضاف صبري لـ "فوشيا" أن شادية مرت بظروف قاسية جدًا في حياتها، حيث أجهضت 3 مرات في الشهر السابع أثناء فترات زواجها؛ ما أثر على حالتها النفسية وقررت الابتعاد والتصوف.

وتابع سمير صبري في لقاء خاص مع "فوشيا" أنه يحب عمرو دياب وكل النجوم الآخرين بما فيهم تامر حسني ومحمد حماقي، متمنيًا أن تعود القوى الناعمة في مصر إلى قوتها وازدهارها بقيادة الفنانين والمثقفين؛ لأن الفترة الحالية تفتقد هذه القوة الناعمة بشكل كبير.