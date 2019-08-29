متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري سمير صبري إن السبب الحقيقي وراء اعتزال الفنانة شادية التمثيل هو فقدها لابن شقيقها "طاهر" الذي اعتبرته ابنها الذي لم تلده.
وأضاف صبري لـ "فوشيا" أن شادية مرت بظروف قاسية جدًا في حياتها، حيث أجهضت 3 مرات في الشهر السابع أثناء فترات زواجها؛ ما أثر على حالتها النفسية وقررت الابتعاد والتصوف.
وتابع سمير صبري في لقاء خاص مع "فوشيا" أنه يحب عمرو دياب وكل النجوم الآخرين بما فيهم تامر حسني ومحمد حماقي، متمنيًا أن تعود القوى الناعمة في مصر إلى قوتها وازدهارها بقيادة الفنانين والمثقفين؛ لأن الفترة الحالية تفتقد هذه القوة الناعمة بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر سمير صبري: شادية تصوّفت لهذا السبب.. وأطالب عدم محاربة هؤلاء النجوم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.