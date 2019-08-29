شاهدي سرقة أفكار فيديوكليبات النجمات.. من المتهم الحقيقي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثيرون هم النجوم الذين ينفذون فيديوكليبات يتضح لاحقًا بأن فكرتها مسروقة من إعلانات أو أغان أخرى. وللأسف النجم لا يعرف الحقيقة إلا بعد إطلاق كليبه بشكل رسمي، إذ تبدأ الانتقادات والمقارنات. نجمات عربيات كثيرات واجهن هذه المواقف، واتُهمن بسرقة أفكار أعمالهن المصورة من فيديوكليبات أو إعلانات عالمية. Advertisements وهناك أيضًا من سرق أفكارًا من الكليبات العربية لتنفيذها بكليبات أجنبية. شاهدي الفيديو واحكمي بنفسك!

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