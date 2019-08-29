أقوى اعتذارات مشاهير مصر.. شاهدي كيف عبّروا عن أسفهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قائمة طويلة من المشاهير العرب رفعوا شعار "الاعتذار من شيم الكبار"، وذلك بسبب الأزمات التي وضعتهم في مواقف لا يحسدون عليها أمام الجمهور.

وعلى الرغم من أن معظم زلات لسان النجوم غير مقصودة، إلا أن شهرتهم تجعلهم معرضين أكثر للانتقاد والهجوم، الأمر الذي يتطلب منهم توضيح الموقف والاعتذار علنًا.

مؤخرًا اعتذر كثيرون منهم بشكل صريح وعبر الشاشات، حيث قوبلوا بالترحيب من شريحة، لكن لم تسامحْهم شريحة أخرى..

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