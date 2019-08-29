متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت الفنانة ليال عبود إحدى ليالي مهرجان صيدنايا في محافظة ريف دمشق بظل حضور جماهيري كبير. وفي تصريح خاص لفوشيا أعربت عبود عن سعادتها بتفاعل الجمهور معها ومع أغنياتها، ومحبتهم لها ولحضورها.
وردًا على الانتقادات التي توجه لها بخصوص الجرأة في لباسها على المسرح قالت بأنها منذ عدة أشهر محتشمة بملابسها بينما أصبحت الجرأة في حركاتها على المسرح، وفي الكاركتر الذي تصنعه بحضورها، مبينة أنها ارتاحت لأن تكون الجرأة بحضورها المسرحي وليس بملابسها.
كما تحدثت ليال عن تحضيراتها، مبينة أنها ستقدم أغنية كلاسيكية للعروسين إضافة إلى أغنية شعبية، وأوضحت رأيها حول عمليات التجميل وكشفت كيف تقضي وقتها في أيام العطلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليال عبود: ألتزم بالملابس المحتشمة منذ 10 أِشهر.. ونجاحي بـ"هضامتي"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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