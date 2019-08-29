أشرف الموسوي: وائل كفوري وطليقته يُنهيان خلافاتهما.. وأنجيلا بشارة مُطلقة منذ عام ونصف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حاول النجم وائل كفوري منذ بداية مسيرته الفنيّة أنْ يُبقي حياته الخاصّة بعيدًا عن الإعلام، إلا أنّ الأمور سارت عكس التيار، بخاصّة بعدما قرّر إعلان انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة رسميًا، ما فتح الباب على مصراعيه، وجعل من انفصاله قضيّة رأي عام تمّ تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعيّ، ومادة دسمة للإعلام.

ويبدو أنّ القضيّة قد وصلت إلى خواتيمها، إذْ صرّح المحامي أشرف الموسوي أنّ الأمور سارت لما فيه مصلحة الطّرفين، بخاصّة ابنتيهما اللتين ستعيشان مع والدتهما، وسيتسنّى للنجم وائل كفوري رؤيتهما أسبوعيًا.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع المحامي أشرف الموسوي إذْ تحدّث عن إغلاق صفحة الخلافات بين النجم وائل كفوري وطليقته انجيلا بشارة، ووصول الطرفين إلى حلّ سلميّ من دون الرّجوع إلى المحاكم.