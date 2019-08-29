إيد شيران يعلنُ اعتزاله وتفرّغه لزوجته بعد تجميد أمواله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ المطرب البريطاني الشّهير إيد شيران، قد تأثّر بتجميد 200 مليون دولار من أمواله، إثر تورّطه في قضية اتّهم فيها بسرقة أغانٍ، منها أغنية مارفن غاي وشيب أوف يو من المطرب سام شكري، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وكانت الأكثر مبيعًا عام 2017، لذا قرّر اعتزاله مؤخرًا.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، قرّر شيران 28 عامًا اعتزاله الفنّ بشكل جزئيّ، وأخبر جمهوره بقراره خلال جولته الغنائية الأخيرة على مسرح شانتري بارك في إيبسويتش، وسيبتعد عن الأضواء ويتفرّغ لحياته مع عروسه الجديدة شيري سيبون.

وقال خلال إعلانه الاعتزال: "تعرفون أنّني قسّمت جولتي الغنائية على مدى عامين كاملين، بدءًا من مهرجان "Glastonbury"، مرورًا بملعب ويمبلي، فضلًا عن السّفر إلى بلدان عديدة، مثل أمريكا ونيوزيلندا وأستراليا وآسيا وأمريكا الجنوبية؛ لذا أحتاج للرّاحة والتفرّغ لحياتي الخاصّة، بعد هذه الجولة الطويلة، والتي وصلت من خلالها إلى 9 مليون شخص حول العالم.

Advertisements

وأضاف وعيناه تفيض بالدموع: "قد يكون هذا الحفل آخر حفلاتي الموسيقيّة، أشكركم جميعًا على الدّعم خلال مسيرتي الفنيّة، فقد منحتموني السّعادة الحقيقيّة بتشجيعكم لي، لكنّني بشر في النهاية، أسعى لتكوين عائلة وإنجاب الأطفال لتكتمل سعادتي، أراكم لاحقًا.. أحبّكم جميعًا".

أطلّ شيران بإطلالات مختلفة خلال الحفل، منها قميص لفريق كرة القدم إيبشوس تاون، ثمّ ارتدي آخر ووضع عليه رمزًا لبلده، لفريق "Framlingham Town" كرمز لمسقط رأسه، وقال إنّه من "Framlingham"، وأعرب عن سعادته كونه ينتمي لمقاطعة سوفولك، وسعيد أكثر بأنّ جولته الغنائيّة انتهت هناك.

يُشارُ إلى أنّ شيران يحتلّ المرتبة الـ 17 كأغنى الموسيقيين في المملكة المتحدة، ويُذكر أنّه تزوّج سرًا من صديقته شيري عام 2018، ويخطّط حاليًا لتأسيس عائلة معها، بقضاء بعض السّنوات بعيدًا عن الفنّ والأضواء.