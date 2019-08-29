لجين عمران تردُّ على متابعة سألتها عن ابنتها: لو تنشغلي بأمورك الخاصة أفضل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الإعلاميّة السعوديّة لجين عمران، لديها إصرار على عدم نشر صورة ابنتها "جيلان"، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، رغم مطالب الكثيرين برؤية صورتها، وانتقادات البعض الآخر لها لعدم إظهارها.

وبررّت لجين عمران، سبب عدم نشر صورة ابنتها، في ردّها على إحدى متابعاتها التي وجّهت لها انتقادات؛ بسبب عدم نشر صورة لها مع ابنتها، حيث شاركت الإعلاميّة السعوديّة متابعيها بصورة مع بنات الشّاعر الإماراتيّ مانع سعيد العتيبة، ووصفت البنات بأنهنّ أجمل الكائنات.

وأثار تعليق لجين عمران على الصّورة، استفزاز المتابعة، حيث كتب الإعلاميّة السعوديّة: "فعلًا البنات أجمل الكائنات، ربي يحفظهن البنوتات الحلوات ما شاء الله، الشيخة موزة بنت مانع وسلامة بنت مانع سعيد العتيبة"، وهو ما جعل المتابعة ترد عليها قائلًة: "لاحظت فيكي شغلي أنك ما بتجيبي سيرة بنتك أبدًا حتى صور مع بعضكم ما في وجاية تقولي البنات أحلى الكائنات".

وأغضب ردّ المتابعة الإعلامية لجين عمران، التي طالبت المتابعة بأنْ تنشغل بأمورها الخاصّة، فقالت: "صوري مع بنتي شي يخص بنتي لوحدها ورغبتها في عدم نشر صورها، لذلك لو تنشغلي بأمورك الخاصة عزيزتي أفضل".

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وتسبّب تعليق لجين، في تدخّل البعض، معتبرين جزءًا من ردّها إهانة للمتابعة، إضافة إلى أنّها شخصيّة عامّة وغير مسموح لها الرّدّ بشكل لا يليق على متابعيها، فعادت لجين لتدافع عن نفسها قائلًة: "وين الإهانة لما أطلب من شخص يتدخل في خصوصياتي إنه ينشغل بأموره الخاصة ولا الموضوع تنمر والسلام"، وأضافت في تعليق آخر: "عقليا صغيرة للأسف".

يُذكر أنّ الإعلاميّة السعوديّة لجين عمران تتعمّد إخفاء وجه ابنتها "جيلان" في كلّ المناسبات التي تشارك فيها، حتى في حفل زفاف ابنتها، رفضت إظهار وجهها.