بعد إعلان "نتفليكس" انضمامها للمسلسل الإسباني.. إليسا تردُّ على مُتابع بالنفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت النجمة اللبنانية إليسا حالةً من التساؤلات لدى متابعيها، بعد نفيها الانضمام للمسلسل الإسبانيّ العالميّ "La casa de papel"، أو "بيت من ورق"، وذلك في ردّها على سؤال لأحد متابعيها عبر موقع "تويتر".

وكتب متابع يُدعى عمر فارس، عبر "تويتر" قائلًا: "إليسا هل انضممت حقًا إلى طاقم عمل مسلسل "La casa de papel؟"، لترد عليه إليسا بالقول: "بالطبع لا".

وأثارت إجابة إليسا العديد من التساؤلات حول حقيقة انضمامها للمسلسل من عدمه، خصوصًا بعد ردّها المباشر على المتابع.

وكانت شركة "نتفليكس" قد كافأت النجمة اللبنانية إليسا، بضمّها للمسلسل الإسبانيّ العالميّ "La casa de papel"، أو "بيت من ورق"، حيث رحّبت الصفحة الخاصّة بـ"نتفليكس" عبر "فيسبوك" بإليسا، معلنةً تواجدها ضمن عصابة البرفيسور.

ونشرت "نتفليكس"، صورةً أرفقتها بتغريدة إليسا التي أبدت فيها إعجابها بالمسلسل ودوّنت عليها: "نتفليكس ترحّب في عصابة البرفيسور باسم بيروت بعد تغريدة لها أبدت فيها إعجابها بالمسلسل"، كما أعلنت عن غنائها مع البرفيسور، فقالت: "إليسا ستغني بيلا تشاو مع البروفيسور".

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وتلقّت إليسا، هديّةً من شركة "نتفليكس" عبارةً عن قناع لأحد أفراد العصابة بالمسلسل، وقالت "في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلّاكي مصدومة، بس ضلك متفائلة! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة لملكة الإحساس، أو صار فينا نقلك بيروت".

ونشرت إليسا هذه الهديّة عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرًا نتفليكس"، وكتبت رسالةً لإحدى بطلات المسلسل والتي تُدعى "نيروبي"، فقالت لها: "آتون لإنقاذك كل الحب، بيروت".

يُشار إلى أنّ مسلسل "La Casa de Papel" نال شهرةً واسعةً في مواسمه الثلاثة، ودارت أحداثه في عمليّات سطو مسلّح تقوم بها عصابة بزعامة البروفيسور، وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن، وحازوا على شعبية في إسبانيا والعالم، لما يصفونه بأنّها عمليّات سطو ضدّ نظام التجارة العالميّ.