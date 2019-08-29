"أبو" يُعلّق على قرار اعتزال إليسا.. ويؤكّد: "الفن به مافيا" ولكن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المصري "أبو" على قرار اعتزال النجمة اللبنانية إليسا الغناء بأنه قرار غير موفّق، ولا بد أن تتراجع عنه، لأن حقّ جمهورها عليها يُجبرها على عدم الاعتزال.

وأضاف الفنان لـ "فوشيا" بأن قرار إليسا جاء نتيجة شعورها بالإحباط من صنّاع الفن بسبب الشللية وهذا أمر طبيعي لأن جميع المجالات فيها "مافيا" و"شللية" وليس الفن فقط.

ووجّه "أبو" رسالة إلى إليسا من خلال "فوشيا"، كما أعلن أنه سيستقبل خلال الشهور المقبلة مولودته الجديدة والتي استقرّ هو وزوجته على اسم مبدئي لها.

Advertisements