فتاة تستفز لجين عمران وما علاقة ابنتها ؟ – صورة

ردت الإعلامية السعودية لجين عمران على إحدى متابعاتها التي وجّهت لها انتقاداً بسبب عدم نشر صورة لها مع ابنتها.
وفي التفاصيل ، فقد نشرت لجين صورة لها مع بنات الشاعر الإماراتى مانع سعيد العتيبة ، وعلّقت عليها قائلة: “فعلاً البنات أجمل الكائنات.. ربي يحفظهم البنوتات الحلوات ما شاء الله”، لترد إحدى متابعاتها بالقول: “لاحظت فيكي شغلي أنك ما بتجيبي سيرة بنتك أبداً حتى صور مع بعضكم ما في وجايي تقولي البنات أحلى الكائنات “. وشكّل هذا التعليق استفزازا للجين التي ردّت قائلة: “صوري مع بنتي شي يخص بمني لوحدها ورغبتها في عدم نشر صورها، لذلك لو تنشغلي بأمورك الخاصة عزيزتي أفضل “.
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