بالفيديو.. محمد رمضان يستعرض مهاراته في السباحة أمام ابنته

نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلاله، وهو يقفز داخل حمام السباحة أمام إبنته "كنز". داخل حمام السباحة أمام إبنته "كنز". يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أغنيته بعنوان "السلطان"، وهي من كلمات وألحان أحمد شيكو، و توزيع سمسم. "السلطان"، وهي من كلمات وألحان أحمد شيكو، و توزيع سمسم.

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