سميرة سعيد تنعي أمينة رشيد بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة سميرة سعيد الفنانة الراحلة أمينة رشيد بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الله يرحم الفنانة القديرة امينة رشيد ويجعل مثواها الجنة.. البقاء لله".
يشار إلى أن الفنانة أمينة رشيد رحلت إلى دار البقاء يوم الأثنين الماضي، وذلك بعد صراع مرير مع المرض ، عن عمر يناهزث الثمانين عاماً.
هذا وقد سبق لزوجها الراحل عبد الله شقرون أن أصدر مؤلفاً عن زوجته الشخصية الفنية والاعلامية المعروفة داخل المغرب وخارجه، كتاباً بعنوان "أمينة رشيد: ممثلة في الاذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما"، كما يوثق من خلاله للتجربة الفنية لزوجته في مجال التمثيل الإذاعي والمسرحي والتلفزيوني والسينمائي على امتداد ستة عقود.
يذكر أن زوجها الراحل عبد الله شقرون هو مكتشف هذة الممثلة القديرة التي انطلقت مسيرتها الفنية رسمياً في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين شاركت أمينة رشيد، التي ولدت في الرباط بالمغرب يوم السبت الموافق 11 أبريل 1936، وقدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 3000 عمل إذاعي، بالإضافة إلى أكثر من 600 عمل تلفزيوني.
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