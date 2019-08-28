بالصور.. الأب بطرس دانيال يوجه رسالة لفريق عمل "المتفائل"

وجه مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال رسالة لفريق عمل مسرحية "المتفائل"، حيث نشر بعض الصور الخاصة من العرض، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأعرب الأب بطرس دانيال عن سعداته بحضور العرض قائلاً: "تشرّفنا بدعوة من الفنان سامح حسين لحضور مسرحية "المتفائل" وكانت سهرة ممتعة لأن الجميع قاموا بأداءٍ رائع لما

".

يذكر أن مسرحية "المتفائل" من إخراج إسلام إمام وهي بطولة كل من سامح حسين، سامي مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي،

موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، أستعراضات ضياء شفيق، أغاني طارق علي.

وهي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي فولتير، الذي كتبها عام 1759، وتدور أحداثها حول شاب برئ عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

Advertisements