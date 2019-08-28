وجه مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال رسالة لفريق عمل مسرحية "المتفائل"، حيث نشر بعض الصور الخاصة من العرض، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وأعرب الأب بطرس دانيال عن سعداته بحضور العرض قائلاً: "تشرّفنا بدعوة من الفنان سامح حسين لحضور مسرحية "المتفائل" وكانت سهرة ممتعة لأن الجميع قاموا بأداءٍ رائع لماتحمله من معانٍ إنسانية وأخلاقية وتحث على السلام والمحبة. شكراً للفنان سامح وكل من معه في هذا العمل".
يذكر أن مسرحية "المتفائل" من إخراج إسلام إمام وهي بطولة كل من سامح حسين، سامي مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي،موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، أستعراضات ضياء شفيق، أغاني طارق علي.
وهي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي فولتير، الذي كتبها عام 1759، وتدور أحداثها حول شاب برئ عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الأب بطرس دانيال يوجه رسالة لفريق عمل "المتفائل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.