محمد الأباصيري يخوض ثاني تجاربه الإنتاجية ب"في عشق البنات"

يستعد المنتج محمد الأباصيري لخوض ثاني تجاربه الإنتاجية في فيلمه الجديد "في عشق البنات" بعد تجربته الأولي في فيلم "الرجل الاخطر"مع الفنان الكوميدي سامح حسين حيث يسعي جاهدا لاختيار فريق العمل مع المؤلف أسامة فهمي الذي سبق وأن قام بكتابة فيلم "ماتيجي نرقص" للنجمة يسرا. العمل مع المؤلف أسامة فهمي الذي سبق وأن قام بكتابة فيلم "ماتيجي نرقص" للنجمة يسرا. Advertisements الفيلم يدور حول قصة اجتماعية تقدم بشكل عصري ومختلف حول حكايات تغازل اربعة فتيات في الفيلم كل فتاة لها قصة وموضوع داخل الفيلم تمس الفتيات في المجتمع المصري .. ومختلف حول حكايات تغازل اربعة فتيات في الفيلم كل فتاة لها قصة وموضوع داخل الفيلم تمس الفتيات في المجتمع المصري .. الفيلم من المقرر عرضه ضمن سلسلة الافلام التي ينوي "الاباصيري"تقديمها في عام ٢٠٢٠ والتي ستغزو السينما المصرية والعربية .

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