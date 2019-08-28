منع الإعلامية المصرية ريهام سعيد من الظهور على الشاشة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، إيقاف مقدمة البرامج التلفزيونية ريهام سعيد عن العمل لمدة عام، لتوجيهها إهانات للنساء البدينات خلال برنامجها الأسبوعي "صبايا" الذي تقدمه على قناة "الحياة" الفضائية الخاصة، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وكان المجلس، المسؤول عن تنظيم شؤون الإعلام في مصر، أجرى تحقيقاً مع ريهام سعيد بعد تلقيه شكوى من المجلس الأعلى للمرأة تتهم مقدمة البرنامج بتوجيه "إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدام عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر".

وقالت ريهام سعيد في حلقة من برنامجها خصصتها الأسبوع الماضي لقضية "السمنة في مصر" إنَّ السيدات السمينات "أموات" و"عبء على أهلهن وعلى المجتمع وعلى الدولة".

وأعلن المجلس الأعلى للإعلام أنه قرر منع سعيد من الظهور في أي وسيلة إعلامية لمدة عام "لارتكابها جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر"، معتبراً أنَّها "خلطت بين رأيها الشخصي وواجبها الإعلامي وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر"، وفق نص القرار الذي نشرته المواقع الإلكترونية للصحف المصرية.