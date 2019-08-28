بالصور- ميريام فارس تجدد عهد الزواج بطريقة غير عادية

احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد زواجها الخامس، حيث جددت عهد الزواج بطريقة مليئة بالاثارة وغير عادية.

ميريام، التي تزوجت عام 2014 من داني متري بسرية تامة بحضور العائلة فقط، اختارت ان ترتدي من جديد فستان الزفاف الابيض وتشارك جمهورها بهذه اللحظات السعيدة من حياتها وقامت بنشر الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل.

نشير أن ميريام تحرص منذ اللحظة الاولى لارتباطها على ابعاد حياتها العائلية والشخصية عن الأضواء، وهي دائماً ما تتلقى الانتقادات حول اخفاء وجه زوجها أو ابنها في معظم الصور التي تنشرها، إلا انها استطاعت ان تستمر بإخفاء وجهيهما حتى كتابة هذه السطور.