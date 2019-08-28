مصممة أزياء تخترق حياة المطرب رامي عياش

احتفالاً بذكرى زواجهما، قرّر الفنان رامي عياش إستبدال صورته الشخصيّة على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، بصورة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش. وفي التفاصيل، فقد نشر رامي عياش صورة زوجته على حساباته وأرفقها بتعليقٍ قال فيه “لا يقتصر الأمر على حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تمّ اختراق حياتي كلّها من قبل هذه الملكة الجميلة. عيد زواج سعيد لهدية حياتي داليدا عياش”.
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