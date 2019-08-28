ابن كاظم الساهر يعقد قرآنه في المغرب

كشفت وسائل إعلام عربية أن “عمر”، ابن المغني العراقي كاظم الساهر، سيتم حفل زفاف ضخم في أحد الفنادق الكبرى في المغرب ، الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في سرية تامة، بعد أشهر على خطبته من الطبيبة المغربية نورا الدخش.

وسيدمج العروسان التقاليد العراقية والمغربية معاً في حفل زفافهما، بحيث سترتدي النساء الزي المغربي التقليدي، بينما يرتدي الرجال الزي العراقي.

كما ينوي كاظم الساهر تقديم أغنية خاصة لابنه بهذه المناسبة.

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