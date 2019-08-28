شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت نادية مصطفى عن حفل محمد رمضان الأخير ورأيها فى أعماله الفنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية على الشكل الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان فى حفله الأخير الذى أقيم فى الساحل الشمالى، قائلة إنه بالفعل أخذ تصريحا من نقابة المهن، خاصة أن هناك بروتوكولا مشترك بين الثلاث نقابات وهى الموسيقية والتمثيلية والسينمائية وكان بموجب ظهوره بشكل لائق على المسرح ولكن لم يحدث ذلك واستاء البعض منه.

وأضافت أن محمد رمضان ليس مغنيا ولا يعتمد على صوته بل يقدم ميوزيكال شو، وليس شرطا أنك تقلع فى حفلاتك لأنك قدوة ويسيرعدد كبير من الشباب على نهجه، خاصة إذا لم تفعل ذلك لن يقلل منك أبدا وأتمنى أن يتقبل هذا كنصيحة من فنانة بمثابة أخته الكبرى- على حد وصفها.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها من أشد المعجبين به فى مجال التمثيل ومتابعة جيدة لأعماله الأخيرة ومنها مسلسل "زلزال" التى تم طرحه فى موسم رمضان المقبل وحقق نسبة نجاح كبيرة وكذلك قبله مسلسل "الاسطورة" وغيرها من الأعمال.

وأحيت نادية مصطفى حفل غنائى مؤخرا، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدمت نادية لجمهورها عددا من الأغانى، من ضمنها: "أحلف بسماها" و"بينى وبينك مسافات" و"الصلح خير" و"كان مالى"، وأغانى للمطربة فيروز، منها: "سلملى عليه".