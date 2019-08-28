شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سبتمبر.. عودة أسرة "العارف" من بلغاريا بعد انتهاء تصوير المشاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعودة أسرة فيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء تصوير المشاهد الخارجية هناك، والتى استغرقت 15 يوماً فى بلغاريا، ويعود صناع العمل للتصوير فى القاهرة مباشرة، وذلك لرغبة صناعه فى طرحه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج "سينرجى فيلمز".

وجمعت المشاهد فى بلغاريا كل من أحمد عز، وأحمد فهمى، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، ومن المقرر أن يستأنف التصوير فى مصر يوم 10 سبتمبر المقبل وينضم النجم محمود حميدة لفريق العمل مباشرة لتصوير دوره ، حيث كان قد نصف مشاهده فقط من العمل.





فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.



