شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 أيام من طرحها.. الأغنية الدعائية لـ"ولاد رزق2" تقترب من المليون الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شأنها شأن فيلم "ولاد رزق" الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات منذ طرحه فى موسم أفلام عيد الأضحى حققت "لما تقول يا عوم" الأغنية الدعائية للفيلم نجاحاً كبيراً، بعدما اقتربت من المليون الثالث لها خلال 10 ايام فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

اغنية "لما تقول يا عوم" يقوم بغناءها الثنائى اصالة ومصطفى حجاج وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.

الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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