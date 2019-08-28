شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة التونسية هند صبرى فى افتتاحية الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائى الذى يقام على مسرح القصر فى مدينة البندقية بإيطاليا.

وحرصت هند صبرى على نشر صور من ظهورها الأول فى الدورة الجديدة من المهرجان الذى تشارك فيه ضمن لجنة التحكيم.

ونشرت الفنانة التونسية تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" منذ قليل وكتبت: "فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم، مهرجان فنيسيا السينمائي الدولي تحت رئاسة ألبرتو برابرا".

وافتتحت منذ قليل الدورة الجديدة من مهرجان فينسيا السينمائى التى تقام على مسرح قصر السينما فى مدينة البندقية فى ايطاليا.

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