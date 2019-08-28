مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من احتواء الدورة الـ76 من مهرجان فينسيا السينمائى على تشكيلة أقل من نجوم هوليوود، إلا أن السجادة الحمراء تتزين فى افتتاحية المهرجان اليوم بالعديد من الأسماء الكبيرة فى عالم السينما.
وعلى رأس نجوم هوليوود الذين يزينون المهرجان اليوم، النجم العالمى براد بيت عن دوره فى فيلم Ad Astra، والممثلة العالمية كريستين ستيوارت عن دورها فى فيلم Seberg، بالإضافة إلى النجم العالمى جواكين فونيكس عن دوره فى الفيلم الجديد Joker الذى يعرض فى أكتوبر المقبل.
وافتتحت منذ قليل الدورة الجديدة من مهرجان فينسيا السينمائى التى تقام على مسرح قصر السينما فى مدينة البندقية فى إيطاليا.
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