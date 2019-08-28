فيديو| محمد رمضان يظهر مهاراته في "حمام سباحة".. وابنته تهدية وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، داخل منزله.
وظهر رمضان في الفيديو يظهر مهاراته، وهو يقفز داخل "حمام السباحة"، وبجانبه ابنته "كنز"، التي أهدته وردة، وعلق رمضان: "كنز ما كنتش عايزة تديني وردة، لما أبهرتها جاتلي وادتهالي بمزاجها".
وأحيا الفنان محمد رمضان حفله الثاني بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي منذ أيام، وحضر الحفل حشدا كبيرا من جمهوره، وأثار الكثير من الجدل، بسبب الإطلالات التي ظهر بها، وسجوده وهو يرتدي قمصيا شفافا.
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