محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة التونسية هند صبري مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في مهرجان فينسيا الدولي، الذي أقيم اليوم .
وظهرت هند في الصور رفقة أعضاء لجنة التحكيم، وعلقت: "فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم، مهرجان فينيسيا الدولي".
وشاركت هند صبري في فيلمين، خلال موسم عيد الأضحى، وهما "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج مروان حامد، وفيلم "الكنز 2" بطولة محمد رمضان، وإخراج شريف عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| هند صبري في "فينيسيا السينمائي": "فخورة بمشاركتي بلجنة تحكيم أعرق مهرجانات العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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