فيديو| إعلان الموسم الثاني من برنامج "أقوي أم في مصر" وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شبكة " الحياة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إعلان الموسم الثاني من برنامج "أقوى أم في مصر"، الذي يقدمه الفنان إسلام إبراهيم.

ويعد برنامج "أقوى أم في مصر" من نوعية برامج المسابقات الكوميدية، ومن المقرر عرض أولى حلقاته الجمعة المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً.

وحقق الموسم الأول من البرنامج نجاحا كبيرا، وحققت حلقات البرنامج عبر موقع "يوتيوب" ملايين المشاهدات.

تدور فكرته على إقامة مسابقة بين ٣ أمهات في كل حلقة للمنافسة على لقب أقوى أم في مصر بالإضافة إلى جائزة مالية كبيرة، حيث يتم توجيه عدة أسئلة لهن عن أهم ما يدور في السوشيال ميديا بالإضافة إلى أسئلة تخص أولادهن.