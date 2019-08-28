آخرهم "فلوكس" فنانون تمنوا الموت.. أحدهم تُوفي بعدها بعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لحظات يأس وفقدان الأمل ومشاعر مضطربة قد تمر على العديد من نجوم الفن، وبخلاف حياة الأضواء الصاخبة التي يعيشونها، إلا أن هناك أوقات تأتي عليهم تصل بهم إلى حد الاستسلام واليأس والتفكير في الموت بل وتمنيه.

آخر هؤلاء هو الفنان أحمد فلوكس، الذي أثار قلق جمهوره ومتابعيه بعد حديثه عن الظلم، وقد الخيم الحزن على ملامحه في أحدث ظهور له، وهو الذي لطالما عُرفت شخصيته بميلها إلى المرح، ولم يراه جمهوره في هذه الحالة من قبل، ما فعله "فلوكس"، أعاد للأذهان العديد من الفنانين، الذين سبقوه وتمكن الحزن منهم للحد الذي جعلهم يتمنون الموت.

ويستعرض "الخليج 365"، لكم أبرز هؤلاء الفنانين في السطور التالية:

أحمد فلوكس

في منشور له، أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن حزنه في رسالة مؤثرة كتبها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، تُشير إلى إحساسه بالظُلم خلال الفترة الحالية، قائلًا: "يا رب أعلم إنك عادل، وأعلم إنك تعلم ما بداخلنا، وتعلم من الظالم ومن المظلوم، و تعلم ما واجهته في حياتي من ظلم وافتراء وتعب".

وأضاف: "يا رب أعينني على ظلم البشر بقوة إيماني بك وبعدلك، واجعل الصبر والإيمان هو ملازي وسلاحي، يا رب إن لم ير البشر رسائلك لهم، فأريهم قوتك على نصرة المظلوم ورجوع الحق وجبر الخاطر، يا رب ليس لي سواك، وإيماني بك ليس له حدود، وإن كان ظلمي من البشر والدنيا فعجل بلقائك حتى ترتاح نفسي من ظلم البشر".

شكران مرتضى

أما الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى، فاجأت جمهورها ومحبيها بتصريح صادم على الهواء، في مقابلة تليفزيونية حول رغبتها في الموت، قائلة: "دائمًا أتمنى الموت، لأن الله أرحم الراحمين، ولأنني سأرى والدي وجميع الناس الطيّبين حيث لا يوجد هناك أي شر".

وحين سألتها المذيعة عن حزن محبيها عليها، قالت شكران: "سينسون بعد يومين وستستمر الحياة"، مشيرة إلى أن والدتها السورية، وبلدها الأم فلسطين، يستحقون أن تموت من أجلهم.

وتابعت شكران: "فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مروري بظروف نفسية صعبة، والآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع".

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وأضافت أن نهايتها باتت وشيكة، خصوصا أنها تنتظر الموت وترغب به منذ فترة لمعرفة ماذا يوجد من بعد؟ه، ولأن معظم أصحابها وأحبابها ومن صنعت معهم مجدا في عالم التمثيل والغناء رحلوا من هذا العالم.

جميل راتب

الفنان الراحل جميل راتب، صرح قبل وفاته خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "فحص شامل"، إنه يرغب في الموت، قائلًا: "الموت بالنسبة لي هيبقى راحة من مشاكل مختلفة مثل المرض والكبر في السن ومشاكل الحياة المختلفة، ولكني لا أخاف من الموت وأخاف فقط من العذاب، ولذلك أفضل الموت بدون عذاب"، مؤكدا أنه تخطى الـ90 عاما، واكتفى بهذه المرحلة الحياتية وراضي بالحياة التي عاشها. وتوفي جميل راتب بعد إجرائه الحوار بعام واحد.

صباح

النجمة اللبنانية الراحلة صباح، تمنت الموت أيضًا على الهواء مباشرة خلال لقائها ببرنامج "2 فى 2" فى فقرة الإعلامى وائل الإبراشى، حيث ظهرت صباح فى حالة صحية صعبة للغاية، فكانت تتحدث بصعوبة كبيرة وصوتها لم يكن واضحا على الإطلاق، وعلى غير عادتها تحدثت لأول مرة عن رغبتها في الموت: "بسأل ربنا ليه معيشنى لحد دلوقتى كفاية أنا تعبت"، ورغم ذلك أكدت أنها تحب الحياة وتتمتع بها وتكره الحزن والبكاء.

وأضافت: "المحنة تكشف الأصدقاء، فهناك من يتمنوا موتي ويقولوا متى تموت فهى عاشت كثيرا"، مضيفة: "لا أخجل من عمرى وأقوله بصراحة فعندي 83 عاما".

سماح أنور

قالت الفنانة سماح أنور إن الموت شئ مفروض على الجميع، وإن لا أحد يستطع مقاومته، وخلال حواها مع الإعلامية رغدة شلهوب، قالت إنها تتمنى الموت قبل أن تمرض مرضا يكون عبئا علي من حولها، لكي لا تكون مصدر إزعاج لأحد.

حورية فرغلي

مرت الفنانة حورية فرغلي بالعديد من الأزمات، وخلال حلولها ضيفة على برنامج "أنا وأنا"، المذاع على شاشة ON E، كشفت أن سبب تصريحها في أحد البرامج أنها تتمنى الموت، لأن في تلك الفترة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب سخرية البعض من شكلها، ووصفهم لها بأنها "مشوهة"، فمرت بحالة من الاكتئاب تمنت خلالها الموت.



دنيا عبد العزيز

قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، خلال حوارها في برنامج عقارب الساعة مع الإعلامية دعاء صلاح، إنها تتمنى الموت في اللحظة التي تتوفى فيها والدتها، لأنه لا يوجد حياة دونها، فهي الأم والأب، إذ توفي والدها وهي في سن صغيرة.