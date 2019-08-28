ًصورة| طارق العريان يجرى عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أجرى المخرج طارق العريان، عملية جراحية في عينه، ونشر صورة له على خاصية "الاستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر العريان في الصورة، وهو يجري عملية في عينه بأحد العيادات الخاصة. فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، أحمد داود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان.

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