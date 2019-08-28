داخل حمام السباحة.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلادها والفنانون يهنئونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة إيمان العاصي بعيد ميلادها الـ34، ونشرت صورة لها من داخل حمام السباحة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت إيمان على الصورة قائلة: "كبرت عام جديد، وأصبحت أكثر ‏حكمة وأكثر سعادة ورضا".‏

وانهالت عليها التعليقات من الفنانين، فعلق أوس أوس: "كل سنة وأنت طيب يا باشا، وعقبال مليون سنة وأبقي عدي علينا في الوكالة".

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كما علقت الفنانة منة فضالي: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي"، وكتبت الفنانة سوسن بدر: "حبيبتي كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة".

وعلق الفنان الشاب يوسف عثمان: "يا مليون كل سنة وإنتي طيبة"، وعلقت المذيعة سالي عبدالسلام: "كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي".

وعلقت المطربة الكويتية شمس: "قمر يا أختي"، وعلق الفنان عباس أبو الحسن: "عيد ميلاد سعيد، ابنتي الرائعة".

وإيمان العاصي، من مواليد 28 أغسطس عام 1985، بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل "أمس لا يموت" عام 2003، وتسبب مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع الفنان نور الشريف في شهرتها، وتنتظر عرض مسلسلها مملكة إبليس، المقرر عرضه عبر منصة شاهد بلس.