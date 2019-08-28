محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي زوجته ندى كامل، بالذهاب لها في أثناء تصفيف شعرها، داخل كوافير. ونشر الفيشاوي صورة لهما من داخل "الكوافير"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وأحضر الفيشاوي لزوجنه ورد، وتين شوكي، وعلق الفيشاوي على الصورة: "جبت ورد وتين شوكي وروحت لمراتي مفاجأة". وأعلن الفيشاوي العام الماضي، زواجه من ندى الكامل، وهي الزيجة السادسة لأحمد الفيشاوي، ويحرص الثنائي على الظهور في العديد من المهرجانات والحفلات بصورة لافتة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالورد والتين الشوكي.. أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل "الكوافير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.