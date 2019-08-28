صور| شيري عادل رفقة والدتها ومنة فضالي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة شيري عادل مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت شيري في الصور رفقة والدتها وأحد أقاربها، في أثناء قضاء عطلتهم الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، وعلقت الفنانة منة فضالي على صور شيري بقولها: "قمر".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل هو مسلسل "السهام المارقة"، وخاضت به الموسم الرمضاني قبل الماضي وعُرض خليجيا، فيما تم عرضه في مصر في رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة شريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد، واللبنانية دياموند أبو عبود، والسعودي هشام فقيه، والعراقي كامل إبراهيم، من إنتاج محمد حفظي ومعز مسعود وإخراج محمود كامل.
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