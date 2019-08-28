محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها، وهي طفلة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت الزاهد على الصورة: "2000"، ولم تتغير ملامح الفنانة هنا الزاهد منذ طفولتها وحتى الآن. وشاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ومن بطولة أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| هنا الزاهد تنشر صورتها في الطفولة.. لم تتغير ملامحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.