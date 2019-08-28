الارشيف / فن ومشاهير

شاهد.. صورة نادرة لـ هنا الزاهد في عمر الطفولة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة نادرة لها في عمر الطفولة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت الفنانة هنا الزاهد من خلالها بجمال طبيعي، حيث كشفت عن لون عيونها الحقيقي، وهو "عسلي"، كما جاء العديد من تعليقات النجوم ومتابعيها الذين تغزلوا

في جمالها وأناقتها منذ الطفولة، حتي الآن مؤكدين أن لم تتغير ملامحها منذ عام 2000.

 

Advertisements

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت أخيرا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو بطولة كل من أحمد فهمي، محمد عبد

الرحمن، محمد محمود، محمد ثروت، مصطفى بسيط، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

 

من ناحية آخرى تستعد هنا الزاهد لحفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، في شهر سبتمبر المقبل، وجاء ذلك بعد العديد من الأختلافات حول تجهيزات مسكن الزوجية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة نادرة لـ هنا الزاهد في عمر الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا