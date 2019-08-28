شاهد.. صورة نادرة لـ هنا الزاهد في عمر الطفولة

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة نادرة لها في عمر الطفولة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة هنا الزاهد من خلالها بجمال طبيعي، حيث كشفت عن لون عيونها الحقيقي، وهو "عسلي"، كما جاء العديد من تعليقات النجوم ومتابعيها الذين تغزلوافي جمالها وأناقتها منذ الطفولة، حتي الآن مؤكدين أن لم تتغير ملامحها منذ عام 2000.
يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت أخيرا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو بطولة كل من أحمد فهمي، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد ثروت، مصطفى بسيط، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.
من ناحية آخرى تستعد هنا الزاهد لحفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، في شهر سبتمبر المقبل، وجاء ذلك بعد العديد من الأختلافات حول تجهيزات مسكن الزوجية.
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