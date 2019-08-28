بإطلالة مميزة.. ميريام فارس تتألق في أحدث جلسة تصوير بفستان وشريط قطار

تألقت الفنانة ميريام فارس في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها مرتدية فستان أبيض قصير، خاطفة الأنظار على شريط القطار. من خلالها مرتدية فستان أبيض قصير، خاطفة الأنظار على شريط القطار. يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت سابقاً كليب بعنوان "قومي"، وهو من كلمات، و ألحان يوسف العماني، و توزيع حسام الدين، وإخراج شريف ترحيني، كما كسر الكليب حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة. Advertisements

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