وجهت الفنانة أصالة رسالة لفريق عملها وجمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد نجاح ألبومها الجديد "في قربك". وأعربت الفنانة أصالة عن سعادتها قائلة: "كم استمتعت بهذا العمل ، وكمّ كان التّعب شعور رائع ، وكمّ أنا محظوظة بإهتمام الموهوبين ، الّذين كان لهم فضل كبير بإظهار هذا العمل للعلن ، كنّا نغنّي ونرقص طيلة الوقت ، كي ننقل لكم شعور الفرح الّذي نحتاجه جميعاً وبشدّه ،كلّنا اتّفقنا دون كلام وبالفعل ، أنّ يعطي كلّ منّا كلّ ماعنده ، وأنا اليوم أودّ أنّ أشكر كلّ صديق وأخّ وعزيز وموهوب شاركني هذا العمل ، وأقتسمُ معهم جميعاً ، محبّتكم وقبولكم وتشجيعكم ، لأنّهم جميعاً يستحقّون الشكر والإمتنان". ". وألبوم "في قربك" يضم 10 أغاني، أبرزها "نكتة بايخة"، "جابوا سيرته"، "جداً جداً"، "حالة كركبة"، "حيطة سد"، "سابوك"، "يوم يومين".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح ألبومها "في قربك".. أصالة توجه رسالة لفريق عملها ومحبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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