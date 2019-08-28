شاهد.. مفاجاءة كريم قاسم لجمهور "ولاد رزق 2"

كشف الفنان كريم قاسم عن مفاجاءة لجمهور فيلم "ولاد رزق 2"، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر أن يحضر الفنان كريم الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً، لحضور فيلم "ولاد رزق2"، بسينما الزمالك.

يشار إلى أن فيلم "ولاد رزق 2" بطولة كل من أحمد

عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.