ميرنا وليد - بيروت - يوم أمس، استلم الفنان السوري ​جورج وسوف​ جائزة الدولة التقديرية لعام 2019 عن مجال الفنون من وزير الثقافة محمد الأحمد في الحفل الذي أقيم في القاعة المتعددة الاستعمالات في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

بينما نالت وزيرة الثقافة السابقة لبانة مشوح الجائزة في مجال النقد والدراسات والترجمة، وفي مجال الأدب للدكتور الشاعر صابر فلحوط، ونال كل فائز مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها.

وفي تصريح خاص لـ"الفن" عبّر سلطان الطرب عن سعادته لتسلمه هذه الجائزة، موجهاً شكره للدولة السورية التي لم تنس تكريم المبدعين رغم سنوات الحرب الطويلة.

وقال:" كرمت كثيراً في الشرق والغرب، لكن أجمل ما في هذا التكريم هو أنه من بلدي الغالي الذي يعيش في قلبي وقلبي أينما أذهب، ولولاه لما وصلت إلى ما أنا فيه الآن".

وأكد أنه لن ولم يتخل عن وطنه، ولن يغير موقفه الوطني الثابت مادام قلبه ينبض.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- جورج وسوف مكرماً: أجمل ما في هذا التكريم هو أنه من بلدي الغاليإستفتاء الفن: أية أغنية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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