خاص - "الفن" يكشف هذا السرّ عن رقصة سعد رمضان في "إنت وأنا"

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان ​سعد رمضان​ عن سعادته الكبيرة بأصداء اغنية "انت وانا" الاولى التي اصدرها يوم امس ولمس فورا تعليقات رائعة ، على العمل والكليب.

وعلم موقع الخليج 365 ان الرقصة التي قدمها سعد لم يأخذ وقتا للتمرين عليها بل ان "قبل يوم من التصوير فقط التقى مع مدرب الرقص المحترف هادي عواضة ، وجلسة واحدة قام بها معه ، ثم صور الرقصة باليوم التالي فورا، والعالم تسأل هذا السؤال اذ اعتقدوا انه اخذ الكثير من الوقت لتقديمها".

وأطلق الفنان سعد رمضان أغنيته الجديدة المنفردة بعنوان "انت وانا" اليوم على يوتيوب بعدما شوّق معجبيه بفيديو تشويقي من الكليب نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

واختار سعد رمضان من كلمات الشاعر علي المولى وألحان جاد القطريب وتوزيع جيمي حداد. وصوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج هادي عواضة.

وتمّيز سعد رمضان في فيديو كليب أغنية "إنت وأنا" بظهوره في رقصة تعبيرية مع حبيبته حاولا من خلالها التعبير عن الصعوبات التي تواجه الحبيبين في علاقتهما وكيف يسعيان الى اجتيازها معاً.