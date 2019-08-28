خاص الفن- خالد سليم ينقص وزنه لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بسبب دوره الجديد في مسلسل "بلا دليل" قام الفنان المصري خالد سليم بإنقاص وزنه 25 كيلوغرام لكي يتناسب مع الشخصية، وقد علمنا بأنه إتّبع حمية غذائية، إلى جانب التمارين التي حرص عليها يومياً، خصوصاً وأن وزنه قد زاد في الفترة الماضية بعد تناوله أدوية "الكورتيزون" لإصابته بشكل مفاجئ في الأحبال الصوتية.
من جهة أخرى، يدرس سليم مشروعاً جديداً يعود من خلاله الى السينما، لكنه لم يتعاقد عليه بشكل نهائي، فهو ينتظر ان ينتهي اولا من تصوير مسلسله الجديد "بلا دليل".
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