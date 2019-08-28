متابع يغازل أصالة.. والأخيرة ترد بطريقتها الخاصة

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:58 مساءً - فوجئت الفنانة أصالة بمتابع يغازلها ويعبر عن إعجابه وحبه الشديد لها من خلال تغريدة أطلقها عبر حسابه على تويتر قال من خلالها :”كل حياتي أصالة بجد، في موبايلي في عربيتي وفي بيتي”.

وتابع: “حد يقولي أنا طبيعي وفي ناس زيي كده، بتعشق حد كده؟”.

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أصالة لم تتجاهل هذه التغريدة، وردت بشكل عبرت من خلاله عن ثقتها بموهبتها ونفسها، وغردت له قائلة :” طبيعي جدا”.

أصالة طرحت مؤخراً ألبومها الجديد “في قربك” وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين.