هيثم شاكر يبدأ التحضيرات لألبومه الجديد بعد نجاح "معرفة قديمة"

أكد الفنان هيثم شاكر أنه بدأ التحضير لأغاني ألبومه الجديد منذ أيام قليلة، وذلك بعد النجاح الكبير ونسبة المشاهدات التي حققها من خلال ألبومه "معرفة قديمة" الذي طرحه مؤخرًا.

وأضاف شاكر لـ "فيتو" أنه بدء في تسجيل أغانى الألبوم في وقت مبكرًا، حتى لا يغيب عن جمهوره مرة أخرى مثل ما حدث من قبل وظل 5 سنوات لا يطرح ألبومات غنائية.

ويستعد هيثم شاكر لإحياء حفل غنائي، خلال شهر سبتمبر المقبل، احتفالا بصدور ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، الذي طرحه مؤخرا بالأسواق، وحقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب"، وموقع "آي تونز"، بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية.

وتضمن ألبوم "معرفة قديمة" ١٣ أغنية متنوعة في أشكالها الموسيقية، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة ومحمد عاطف وأيمن بهجت قمر ومحمد رفاعي عمرو مصطفى ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم وشريف مكاوي وبهاء الدين محمد ووليد سعد، كما صدر له منذ أيّام فيديو كليب لأغنية ما توصونيش التي تم تصويرها في اليونان مع المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس الذي تعاون معه هيثم في أكثر من أغنية

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

هيثم شاكر يستعيد ذكرياته بإطلاق ألبومه الجديد "معرفة قديمة "

شاكر يُفاجئ جمهوره ويُعلن تعافيه من "مرض خبيث"