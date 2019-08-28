سكرتير عام نقابة الموسيقيين يدافع عن النجم محمد رمضان

دافع سكرتير عام نقابة الموسيقيين أحمد رمضان عن النجم محمد رمضان، بعد الجدل الذي أثاره، بعد حفله الجمعة الماضية في الساحل الشمالي، والتي لاقت هجوما كبيرا بسبب ظهوره بملابس شبه عارية.

وقال أحمد رمضان- في تصريحات لبرنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"- إن "الأسطورة" أحيا حفل عبارة عن "ميوزيك شو"، فأنا أشكره لأنه قام بإمتاع الجمهور، وتسائل: لماذا نهاجم أي شخص ناجح؟"، موكدا أنه حاصل على تصريح من النقابة وسدد الرسوم فمن حقه الغناء بعد التزامه بالتصريح، وأنه حصل من قبل على تصريح من النقابة نظرا لغنائه في عروضه المسرحية.

وعن اتهامات ظهوره بمظهر شبه عاري، قال إن "رمضان" لم يكن عاريا بشكل صريح فهو ارتدى قمصان خفيفة، مقارنة بما ظهر فيه بحفله الأول في التجمع الخامس، موضحا أن شكل الحفلات التي يقدمها محمد رمضان متواجدة في العديد من دول العالم، ولكنه يرفض تصنيف محمد رمضان كمطرب، مشيرا ألى أنه يصنع حالة على المسرح، فهناك فرق في الأسلوب والطريقة بينه وبين مطرب يُغني في الأوبرا أو المسرح.

وشدد سكرتير نقابة الموسيقيين أنه يرفض قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء في الساحل الشمالي، قائلاً: "كان يجب عرض الأمر على لجنة لاختبار مدى صلاحيته، ثم يتم إصدار القرار المناسب".

Advertisements

وأثار قميص الفنان محمد رمضان، «الشفاف» الذي ظهر به في حفله الأخير الذي أقيم في بورتو جولف بالساحل الشمالي، جمهور مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من أعتبره تشبه بالنساء ومنه من عبر عن سعادته بالأشكال الفنية التي يختارها رمضان لإبهاء الحضور.

قد يهمك ايضاً:

محمد رمضان يستعد لحفل جديد بعد قرار وقفه عن الغناء

بشرى تؤكد تقديم دعوة لمحمد رمضان و أمير كرارة لحضور الجونة السينمائي