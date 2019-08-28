نجوى كرم تعِد الجمهور اللبناني بمفاجأة

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""الخليج 365"" من بيروت: غرّدت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها قائلةً "نجوى كرم من كل لبنان" ليتبيّن أنها تُحضِّر مفاجأة لجمهورها اللبناني. ليتبيّن أنها تحضّر لمفاجأة كبرى فكرة تصويرية جديدة ستُفاجِئ محبيها الذين تفاعلوا مع أغنيتها ملعون أبو العشق" التي حققت أكثر من 68 مليون مشاهدة حتّى الساعة.

يشار إلى أنّ "كرم" ستتعاون مع المخرج وليد ناصيف وشركة "روتانا" من ناحية الإنتاج، وذلك بعد جولاتها العربية والعالمية التي اتّسمت جميعها بالنجاح والتميّز.

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