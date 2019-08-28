- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر مسلسل Looking for Alaska المقرر عرضه فى 18 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت قناة Hulu البوستر الجديد للمسلسل القصير " Looking for Alaska " و المقرر عرضه في 18 أكتوبر المقبل ، وهو العمل الذي يستند علي رواية جون جرين التي تحمل نفس الاسم .
ويشارك في بطولة مسلسل " Looking for Alaska " صوفيا فاسيليفا وأوريا شيلتون وجوردن كونور ورون سيفاس جونز وتيموثي سيمونز و جاي لي و ديني لاف ، و تعدور الاحداث حول مراهق يلتحق بمدرسة داخلية يقع في حب طالبة ، و يتكون هذا الموسم من 8 حلقات .
البوستر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بوستر مسلسل Looking for Alaska المقرر عرضه فى 18 أكتوبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.