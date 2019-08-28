شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر مسلسل Looking for Alaska المقرر عرضه فى 18 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت قناة Hulu البوستر الجديد للمسلسل القصير " Looking for Alaska " و المقرر عرضه في 18 أكتوبر المقبل ، وهو العمل الذي يستند علي رواية جون جرين التي تحمل نفس الاسم .

ويشارك في بطولة مسلسل " Looking for Alaska " صوفيا فاسيليفا وأوريا شيلتون وجوردن كونور ورون سيفاس جونز وتيموثي سيمونز و جاي لي و ديني لاف ، و تعدور الاحداث حول مراهق يلتحق بمدرسة داخلية يقع في حب طالبة ، و يتكون هذا الموسم من 8 حلقات .