شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم GOOD BOYS يحقق أكثر من ضعفى قيمة ميزانيته فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الجزء الثانى من فيلم GOOD BOYS أن يحقق إيرادات وصلت إلى 50 مليون دولار حول العالم فى 10 أيام وهو ما يضاهى أكثر من ضعف قيمة ميزانته التى قدرت بـ 20 مليون دولار أمريكى.

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يدور فيلم GOOD BOYS حول تسرب ثلاثة أولاد فى الصف السادس من المدرسة ويبدأون رحلة مشوقة وهم يحملون المخدرات المسروقة عن طريق الخطأ، وتتعقبهم فتيات مراهقات، اللاتى يحاولن العودة إلى المنزل فى الوقت المناسب لحضور حفلة انتظروها كثيرا.

فيلم GOOD BOYS من بطولة يعقوب تريمبلاى، كيث ل. وليامز، برادى نون، مولى جوردون، ميدورى فرانسيس، إيزاك وانج، ميلى ديفيس، جوش كاراس، ويل فورتى، ومن إخراج جين ستوبنيتسكى الذى شارك ف التأليف جنبا إلى جنب مع لى أيزنبرج.